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Dron ataca vehículo de la ONU en Ucrania: ¿Cómo sucedió el golpe?

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha especificado en un comunicado que el vehículo estaba “claramente marcado”.

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Por Europa Press
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, la presidenta de la Comisión Euorpea, Ursula von der Leyen, en una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Nicosia (Chipre).
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, la presidenta de la Comisión Euorpea, Ursula von der Leyen, en una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Nicosia (Chipre). (Alexandros MICHAILIDIS/Europa Press)







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