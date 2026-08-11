El Mundo

Unesco lanza dramática advertencia por 2,4 millones de jóvenes afganas privadas de educación

La Unesco advierte que 2,4 millones de niñas afganas están sin educación secundaria. Conozca las proyecciones y el impacto de esta prohibición

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Por AFP
Niñas afganas leen el Corán en un aula tradicional de la madrasa Al Subhan, una escuela islámica, en la aldea de Salihan, en el distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán.
Niñas afganas leen el Corán en un aula tradicional de la madrasa Al Subhan, una escuela islámica, en la aldea de Salihan, en el distrito de Panjwai, provincia de Kandahar, Afganistán. (SANAULLAH SEIAM/AFP)







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