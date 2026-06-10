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Represión en Afganistán: Protesta de hombres a favor de los derechos de las mujeres fue dispersada con violencia

Relator de la ONU sobre derechos humanos en Afganistán se manifestó “alarmado por el uso excesivo de la fuerza” y pidió investigar.

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Por AFP
Residentes de la ciudad occidental de Herat dijeron a AFP haber presenciado la detención de varias mujeres por parte de la policía de la moralidad del gobierno talibán, en el marco de una campaña de control sobre la vestimenta, criticada por la ONU.
Residentes de la ciudad occidental de Herat dijeron a AFP haber presenciado la detención de varias mujeres por parte de la policía de la moralidad del gobierno talibán, en el marco de una campaña de control sobre la vestimenta, criticada por la ONU. (MOHSEN KARIMI/AFP)







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