Represión en Afganistán: Protesta de hombres a favor de los derechos de las mujeres fue dispersada con violencia

Residentes de la ciudad occidental de Herat dijeron a AFP haber presenciado la detención de varias mujeres por parte de la policía de la moralidad del gobierno talibán, en el marco de una campaña de control sobre la vestimenta, criticada por la ONU.

Herat, Afganistán. Hombres afganos se manifestaron este martes en Herat, en el oeste de Afganistán, contra las nuevas restricciones impuestas a las mujeres, en una protesta dispersada por la policía, que negó a la AFP haber usado armas con balas reales.

Decenas de hombres se congregaron tres días después de que la policía de la moralidad del gobierno talibán detuviera a mujeres que no llevaban el chador o burka que cubre el cuerpo.

En Afganistán las mujeres deben cubrirse de pies a cabeza cuando salen de casa. Muchas visten una túnica o abaya fluida, un hiyab y un velo facial.

Un manifestante de 33 años que pidió mantener el anonimato dijo que las fuerzas de seguridad “usaron palos, látigos y armas de fuego para dispersar a la multitud. Incluso dispararon al aire”.

En declaraciones a la AFP, la policía local negó que se hubieran utilizado armas y acusó a los manifestantes de intentar “alterar el orden público”.

Las protestas son inusuales en Afganistán, donde los talibanes gobiernan desde agosto de 2021 aplicando una interpretación estricta de la ley islámica.

El manifestante contó haber visto a personas heridas. La AFP no ha podido verificarlo.

“La gente está extremadamente asustada”, añadió.

Un fotógrafo en la manifestación dijo haber visto a las fuerzas de seguridad “golpear a los manifestantes y disparar con armas hacia la multitud”. Añadió haber presenciado “un número considerable de personas heridas”.

En X, Richard Bennett, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Afganistán, dijo estar “alarmado por el uso excesivo de la fuerza contra los aparentemente manifestantes pacíficos en Herat”.

Un tercer testigo sostuvo que vio a decenas de personas protestar en apoyo a las mujeres.

Los hombres se reunieron en el lugar después de un anuncio en las redes sociales que pedía a los habitantes que “defendieran los derechos” de las mujeres.

Said Masud Husaini, portavoz de la policía de Herat, los acusó de “intentar reunirse y crear tensiones bajo el pretexto de protestar por temas relacionadas con el cumplimiento del código de vestimenta del hiyab”, o velo islámico que cubre el cabello.