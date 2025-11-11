El Mundo

Una obra monumental se alza ante las pirámides de Egipto: ¿Qué es?

Un gran pilar blanco apareció ante las pirámides: conozca a su autor.

Por AFP
Vista de la instalación artística «Tótem Blanco de Luz» del artista King Houndekpinkou durante la quinta edición de la exposición de arte «Forever is Now» de Art d'Egypte en la necrópolis de las pirámides de Giza el 11 de noviembre de 2025.
Vista de la instalación artística «Tótem Blanco de Luz» del artista King Houndekpinkou durante la quinta edición de la exposición de arte «Forever is Now» de Art d'Egypte en la necrópolis de las pirámides de Giza el 11 de noviembre de 2025. (KHALED DESOUKI/AFP)







