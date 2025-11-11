Una obra monumental se alza ante las pirámides de Egipto: ¿Qué es?

Vista de la instalación artística «Tótem Blanco de Luz» del artista King Houndekpinkou durante la quinta edición de la exposición de arte «Forever is Now» de Art d'Egypte en la necrópolis de las pirámides de Giza el 11 de noviembre de 2025.

El Cairo, Egipto. Una versión monumental del “Tercer paraíso”, obra más conocida del artista italiano Michelangelo Pistoletto, fue develada al público el martes al pie de las pirámides de Guiza, cerca de El Cairo, para el festival de arte contemporáneo “Forever is now”.

Para esta nueva versión de la instalación emblemática ya expuesta “más de 2.000 veces en el mundo”, el artista ícono del Arte Povera (arte pobre), de 92 años utilizó bloque de calcáreo, piedra usada en la época de los faraones para construir las pirámides.

Un obelisco de tres metros de alto, con paredes recubiertas espejo metálico, completa la obra de 28 metros de largo formando el signo del infinito (∞) sobre la arena de Guiza.

El artista franco-beninés King Houndekpinkou presenta por su parte una columna compuesta de fragmentos de cerámica recuperados en un fábrica manufacturera de El Cairo.

“Es una oportunidad increíble de conversar con 4.500 años o más de historia”, dijo el artista ceramista a AFP cerca de su obra “Totem blanco de luz”.

El surcoreano Jongkyu Park, utilizó las medidas de la pirámide de Keops para la creación de las estructuras geométricas de su instalación “Código de lo eterno”, especialmente concebida para Egipto.

Mil pequeños espejos cilíndricos en acrílico plantados en la arena componen un poema en morse que imagina un diálogo entre Tangun, fundador legendario del primer reino coreano, y el faraón egipcio.

El portugués Alexandre Farto, conocido como “Vhils”, “recolectó puertas en El Cairo y otras partes en el mundo” para su instalación destinada a evocar “el proceso arqueológico”.

Otros seis artistas, el turco Mert Ege Köse, el estadounidense Alex Proba, el libanés Nadim Karam, la brasileña Ana Ferrari, la egipcia Salha Al Masry y el colectivo ruso “Recycle group” participan en la quinta edición del festival programado hasta el 6 de diciembre.