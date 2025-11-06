Ciencia

Una escultura egipcia de 3.500 años será devuelta tras su robo en 2011

Escultura de 3.500 años robada durante la Primavera Árabe será repatriada a Egipto. Países Bajos oficializó el retorno del busto de un alto funcionario de Tutmés III

Por O Globo / Brasil / GDA
La escultura robada en 2011 será devuelta a Egipto por Países Bajos; se exhibirá en el nuevo museo arqueológico de Gizé.
La escultura robada en 2011 será devuelta a Egipto por Países Bajos; se exhibirá en el nuevo museo arqueológico de Guiza. (Inspección de Información y Patrimonio Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia/Inspección de Información y Patrimonio Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia)







