Egipto revela el Gran Museo dedicado a los faraones

La colosal estatua de Ramsés II, de 11 metros de altura, da la bienvenida a los visitantes en el vestíbulo principal del museo.

El Cairo, Egipto. Egipto inaugura oficialmente este sábado, tras años de retraso, su Gran Museo dedicado a la civilización faraónica, con el objetivo de impulsar el turismo y reavivar la economía del país, en una gran esperada ceremonia en El Cairo.

El recinto, con vistas panorámicas a las pirámides de Guiza y que costó más de $1.000 millones, fue acordonado a la espera del macroevento, tras veinte años de titánicas obras.

Para la ceremonia se esperaba la asistencia de unas 80 delegaciones oficiales, entre ellas “40 encabezadas por reyes, príncipes, jefes de Estado o de gobierno”, según el Ministerio egipcio de Relaciones Exteriores.

El proyecto busca reactivar el turismo egipcio y convertir la meseta de Guiza en una moderna zona cultural y turística. (KHALED DESOUKI/AFP)

¿Qué hay dentro del Gran Museo?

La colosal fachada del Gran Museo Egipcio, de más de 50.000 m2 y que abrirá el martes 4 de noviembre al público, se ha iluminado durante las últimas noches como preludio del esperado espectáculo.

Las autoridades esperan recibir millones de visitantes al año en este edificio contemporáneo, que alberga alrededor de 100.000 piezas de la antigüedad egipcia, entre ellas algunas nunca antes expuestas.

Entre los principales atractivos destacan las 5.000 piezas del tesoro de Tutankamón, que por primera vez estarán reunidas en un solo lugar, desde que el arqueólogo británico Howard Carter lo descubrió en 1922 en una tumba del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto.

El Gran Museo Egipcio se levanta frente a las pirámides de Guiza, tras dos décadas de construcción y más de mil millones de dólares de inversión. Foto: Khaled DESOUKI / AFP (KHALED DESOUKI/AFP)

También, la estatua de granito de 11 metros de altura de Ramsés II, quien reinó durante más de seis décadas hace más de 3.000 años. Los faraones reinaron en Egipto a lo largo de 5.000 años a través de treinta dinastías.

A diferencia del centenario, anticuado y exiguo museo del centro de la capital egipcia, el nuevo recinto ofrecerá galerías inmersivas, iluminación de precisión, exposiciones de realidad virtual e incluso un museo para niños.

Los apasionados de la arqueología podrán seguir, a través de un ventanal, los trabajos del laboratorio de conservación para restaurar una barca solar de 4.500 años de antigüedad, encontrada enterrada cerca de la pirámide de Keops.

El museo reúne por primera vez las más de 5.000 piezas del tesoro de Tutankamón, descubiertas en 1922 en el Valle de los Reyes. (KHALED DESOUKI/AFP)

Apuesta por el turismo

Después de varias postergaciones debidas a la primavera árabe y más tarde la pandemia de covid-19, se fijó el 3 de julio como fecha de apertura.

Pero a última hora, en plenas tensiones en Oriente Medio y para dar al evento “la amplitud mundial que merece”, las autoridades prefirieron retrasar de nuevo la fecha.

Los observadores advierten de que su éxito a largo plazo dependerá de un turismo estable y de una infraestructura de apoyo sólida.

Con gran expectativa, Egipto inaugurará oficialmente el museo el 1 de noviembre, considerado la joya de los esfuerzos del país por revitalizar su sector turístico. (KHALED DESOUKI/AFP)

El futuro del museo dependerá del “mantenimiento regular para preservar el edificio y sus tesoros”, aseguró el arqueólogo egipcio Hussein Bassir .

“Si no se mantiene el impulso actual, el museo podría perder rápidamente su atractivo y el número de visitantes podría caer en picada”, advirtió a la AFP.

Después de años marcados por la inestabilidad política, varios atentados y la pandemia, el sector turístico, clave para la economía egipcia, apenas se está recuperando.

Paramedics are in position in the grounds of the Paramédicos se preparan en los terrenos del Gran Museo Egipcio (GEM) antes de su inauguración oficial en Giza, en las afueras de El Cairo. El museo, ubicado cerca de las emblemáticas pirámides de Giza, abrirá tras dos décadas de retrasos y exhibirá enormes estatuas y artefactos históricos en 24.000 m² de espacio permanente. (KHALED DESOUKI/AFP)

Elhamy al Zayat, expresidente de la federación egipcia de turismo, declaró a la AFP que el museo forma parte de un plan más amplio para transformar toda la meseta de Guiza.

“Egipto ha creado una zona cultural y turística completamente nueva” en la meseta, con un aeropuerto cercano e instalaciones mejoradas para los visitantes de las pirámides, afirmó.

Las autoridades renovaron las carreteras que conducen a la meseta, introdujeron un sistema de venta de boletos electrónicos y autorizaron la circulación de autobuses con aire acondicionado frente a las pirámides.

Las autoridades esperan que el Gran Museo Egipcio reciba hasta siete millones de visitantes al año, impulsando la economía nacional. (KHALED DESOUKI/AFP)

Egipto recibió a 15 millones de visitantes extranjeros en los nueve primeros meses del año, un 21% más si se compara con el mismo período del año anterior.

El sector generó $12.500 millones de ingresos en ese periodo, un 14,7% más, según cifras oficiales.

Los responsables del museo estiman que el recinto podría atraer hasta siete millones de visitantes al año, lo que podría elevar el número total de visitantes del país a 30 millones para 2030.

Pero algunos observadores se muestran cautelosos ante la inestabilidad regional y las presiones económicas que, según ellos, podrían comprometer el potencial del museo para dar un gran impulso al sector turístico egipcio.