Egipto revela el Gran Museo dedicado a los faraones

Egipto inaugura el Gran Museo, un recinto monumental junto a las pirámides de Guiza que alberga más de 100.000 piezas de la civilización faraónica, incluido el tesoro completo de Tutankamón. Vea las fotos aquí.

Por AFP
La colosal estatua de Ramsés II, de 11 metros de altura, da la bienvenida a los visitantes en el vestíbulo principal del museo.
La colosal estatua de Ramsés II, de 11 metros de altura, da la bienvenida a los visitantes en el vestíbulo principal del museo. (KHALED DESOUKI/AFP)







