Ciencia

Manuscrito egipcio de 3.000 años reabre debate sobre las plagas bíblicas del Éxodo

El Papiro de Ipuwer describe caos y desastres en Egipto y alimenta la discusión sobre posibles paralelos con las plagas narradas en el Éxodo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El Papiro de Ipuwer retrata calamidades en Egipto hace 3.000 años y reabre la discusión sobre su relación con las plagas del Éxodo.
El Papiro de Ipuwer retrata calamidades en Egipto hace 3.000 años y reabre la discusión sobre su relación con las plagas del Éxodo. (O Globo/OG)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEgiptoBibliaÉxodo
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.