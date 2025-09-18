Ciencia

Un reciente hallazgo evidenciaría un error de milenios sobre la expansión del Imperio Romano

Un hallazgo en España desafía siglos de historia sobre la conquista romana. ¿Y si Roma llegó mucho antes a Hispania de lo que se enseñó hasta hoy?

Por La Nación / Argentina / GDA
Una estela romana descubierta en León podría cambiar la fecha de llegada del Imperio Romano a la península ibérica.
Una estela romana descubierta en León podría cambiar la fecha de llegada del Imperio Romano a la península ibérica. (Juan José Palao Vicente y Jorge Sánchez Lafuente/Juan José Palao Vicente y Jorge Sánchez Lafuente)







