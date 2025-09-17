Ciencia

Un hallazgo en Emiratos Árabes cambió lo que se sabía sobre el cristianismo en Medio Oriente

Una cruz de yeso de 1.400 años hallada en Emiratos Árabes reveló una comunidad cristiana compleja

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El hallazgo arqueológico en Sir Bani Yas confirmó la presencia cristiana compleja en Emiratos y reveló convivencia interreligiosa pacífica.
El hallazgo arqueológico en Sir Bani Yas confirmó la presencia cristiana compleja en Emiratos y reveló convivencia interreligiosa pacífica. (Departamento de Cultura de EAU/Departamento de Cultura de EAU)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEmiratos ÁrabesCristianismoGolfo Pérsico
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.