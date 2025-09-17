El Mundo

Desapareció del Museo Egipcio un brazalete de oro que data de hace más de 3.000 años

Un brazalete de oro de 3.000 años desapareció del Museo Egipcio en El Cairo. El hallazgo se dio antes de la apertura del Gran Museo Egipcio en noviembre

Por AFP
El Ministerio de Antigüedades alertó la pérdida de un brazalete de 3.000 años del Museo Egipcio en medio de preparativos para una nueva inauguración.
El Ministerio de Antigüedades alertó la pérdida de un brazalete de 3.000 años del Museo Egipcio en medio de preparativos para una nueva inauguración. (El Tiempo Colombia/El Tiempo)







