Estas son las momias humanas más antiguas del mundo y no se encontraron en Egipto

Civilizaciones del sudeste asiático usaron humo para momificar cuerpos hace más de 10.000 años, mucho antes que Egipto y Chile

Por AFP
Hallazgo en Asia revela momificación con humo hace 12.000 años, lo que redefine el origen de esta práctica funeraria.
Hallazgo en Asia revela momificación con humo hace 12.000 años, lo que redefine el origen de esta práctica funeraria. (Yousuke Kaifu e Hirofumi Matsumura/Yousuke Kaifu e Hirofumi Matsumura)







