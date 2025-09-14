Una obra revela los restos de un puente romano de 2000 años de antigüedad en Suiza

Un cantero de obras en Suiza reveló una puente romana con estacas intactas y objetos cotidianos de hace más de 2.000 años.

Una serie de excavaciones en Aegerten, cerca del río Sihl, en Suiza, permitió a un equipo del Servicio Arqueológico del Cantón de Berna localizar los restos de un puente romano construido hace 2.000 años. El hallazgo ocurrió en un canteo de obras activo.

Los expertos identificaron más de 300 estacas de roble, sumergidas durante siglos en aguas subterráneas. Las piezas pertenecieron a los vuelos de la estructura, que formaba parte del Jura Transversal romano, una red de conexión entre rutas terrestres y fluviales.

Las primeras estructuras militares romanas en esta misma área ya habían sido registradas hace cuatro décadas. En aquella ocasión, se encontraron restos en ambas márgenes del río, que perdió caudal tras la rectificación de las aguas del Jura.

Fechas precisas con análisis dendrocronológico

Especialistas realizaron estudios en el laboratorio dendrocronológico del mismo servicio arqueológico. Las muestras indicaron que la estructura sufrió múltiples reparaciones a lo largo del tiempo.

Los registros más antiguos situaron la construcción inicial alrededor del año 40 a. C., poco después de la conquista romana de los helvecios celtas.

En tanto, las secciones más recientes se construyeron en el año 369 d. C., durante el gobierno del emperador Valentiniano, quien reforzó la defensa en la frontera norte del Imperio Romano.

Este rango de fechas sugiere que la puente funcionó durante más de 400 años, lo que evidencia su relevancia histórica y estratégica en la región.

Objetos conservados en un entorno único

Durante las excavaciones también se recuperaron numerosos objetos metálicos en el antiguo cauce del río. Entre ellos, se encontraron clavos de calzado, herraduras, collares, hachas, un tridente de pesca, llaves y monedas.

Los arqueólogos creen que muchos de estos elementos fueron arrojados desde la puente o bien se perdieron accidentalmente. La presencia de un suelo húmedo y pobre en oxígeno permitió una conservación excepcional de varios de los hallazgos.

Uno de los objetos más llamativos fue una pieza de madera con hierro, que se encontraba en muy buen estado. Todos estos elementos están ahora bajo estudio y conservación, con el objetivo de revelar más detalles sobre la vida cotidiana en época romana.

