La referencia más antigua a Jesús podría haber sido descubierta en un cáliz de 2000 años de antigüedad

Un hallazgo arqueológico en Egipto reabre el debate sobre el uso temprano del nombre de Jesús en rituales espirituales del siglo 1

Por O Globo / Brasil / GDA
Una inscripción griega en un cálice de cerámica hallado en Egipto podría representar la referencia más temprana a Jesús en la historia arqueológica.
Una inscripción griega en un cálice de cerámica hallado en Egipto podría representar la referencia más temprana a Jesús en la historia arqueológica. (O Globo/GDA)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

