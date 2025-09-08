Ciencia

Excavación en estacionamiento revela moneda de oro de 2.200 años con la imagen de una reina egipcia

Pieza de oro puro con la figura de Berenice II apareció en excavación del estacionamiento Givati

Por O Globo / Brasil / GDA
Descubrimiento de moneda de oro con la reina Berenice II aporta detalles inéditos sobre Jerusalén helenística.
Descubrimiento de moneda de oro con la reina Berenice II aporta detalles inéditos sobre Jerusalén helenística. (O Globo/GDA)







