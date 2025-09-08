Excavación en estacionamiento revela moneda de oro de 2.200 años con la imagen de una reina egipcia

Una moneda de oro de 2.200 años con el retrato de la reina egipcia Berenice II apareció en las excavaciones del estacionamiento Givati, dentro del Parque Nacional Ciudad de David, en Jerusalén.

El hallazgo fue anunciado el 23 de agosto por la Autoridad de Antigüedades de Israel, que lo catalogó como único en el mundo, ya que constituye la primera moneda de este tipo encontrada en un contexto arqueológico formal.

La pieza corresponde a un cuarto de dracma acuñado en oro puro (99,3%), fechado entre 246 y 241 a. C., en tiempos de Ptolomeo III, esposo de la reina.

De acuerdo con los especialistas Robert Kool y Haim Gitler, existen únicamente 20 ejemplares similares en todo el mundo, pero esta es la primera recuperada en excavación científica, lo que la convierte en un objeto de enorme valor histórico.

El anverso muestra a Berenice II con tocado, velo y collar. En el reverso figura una cornucopia acompañada de estrellas, símbolo de fertilidad y prosperidad, junto a la inscripción griega “de la Reina Berenice”. El uso de la palabra “Basileisses” es inusual y refleja un posible reconocimiento del poder político directo de la soberana.

Los investigadores indicaron que la moneda pudo haberse acuñado en Alejandría, Egipto, como pago especial a soldados que participaron en la Tercera Guerra Siria (246–241 a. C.), conflicto entre el Reino Ptolemaico y el Reino Seléucida.

La responsable del hallazgo fue Rivka Langler, excavadora que identificó la pieza mientras revisaba los sedimentos. Kool y Gitler resaltaron que se trata de la única moneda de este tipo localizada fuera de Egipto.

El director de la excavación, Yiftah Shalev, explicó que la presencia de la moneda en Jerusalén revela nuevas pistas sobre la ciudad en el período helenístico. Según el arqueólogo, la evidencia demuestra que en el siglo III a. C. Jerusalén ya mantenía relaciones con centros políticos y económicos de la región.

La moneda será exhibida junto con otras joyas de oro halladas en el sitio durante la 26ª Conferencia Anual de Investigación de la Ciudad de David, programada para inicios de setiembre.

