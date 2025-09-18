Ciencia

Misterioso hallazgo resurge en playa de Hawái: dibujos de hace 500 años emergen con la marea baja

Un panel de petroglifos de más de 500 años reapareció en una playa de Hawái tras la marea baja, vea las fotos

Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
26 grabados antiguos emergieron en playa de Hawái tras bajamar, revelando figuras humanas y símbolos de hasta 600 años de antigüedad.
26 grabados antiguos emergieron en playa de Hawái tras bajamar, revelando figuras humanas y símbolos de hasta 600 años de antigüedad.







