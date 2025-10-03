El Mundo

Una de las dos víctimas del ataque a la sinagoga de Mánchester fue abatida por la policía

Una de las víctimas del ataque a la sinagoga en Mánchester podría haber muerto por disparos policiales. El atacante fue abatido y hay tres detenidos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Flores y un homenaje con una abeja y una estrella de David se muestran cerca de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, al norte de Manchester, el 3 de octubre de 2025, tras un ataque ocurrido ayer en la sinagoga.
Flores y un homenaje con una abeja y una estrella de David se muestran cerca de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall, al norte de Manchester, el 3 de octubre de 2025, tras un ataque ocurrido ayer en la sinagoga. (PAUL CURRIE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VíctimasReino UnidoAtaque sinagogaMánchesterPolicía
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.