Embajada del Reino Unido en Costa Rica anuncia traslado de su sede: así continuará la atención

La Embajada Británica cerró su sede en San José. Atiende por cita y brinda ayuda urgente a través de WhatsApp.

La Embajada del Reino Unido en Costa Rica confirmó el traslado de su oficina ubicada en Paseo Colón, en San José, y anunció que aún no ha definido su nueva dirección.

La representación diplomática aseguró que sus funciones continúan operando con normalidad. Además, informó que los ciudadanos británicos que requieran asistencia urgente siguen recibiendo el respaldo habitual por parte de la embajada.

Según la información de sus redes sociales, los servicios consulares están disponibles únicamente con cita previa, la cual debe gestionarse por medio del enlace https://linktr.ee/ukincostarica.

Para consultas o solicitudes, la embajada habilitó el número de WhatsApp +506 70043297, donde las personas pueden comunicarse directamente.

De momento, no hay un plazo establecido para anunciar la nueva sede.