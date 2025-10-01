El País

Embajada del Reino Unido en Costa Rica anuncia traslado de su sede: así continuará la atención

La sede diplomática mantiene la atención consular con cita previa

Por Jailine González Gómez
La Embajada Británica cerró su sede en San José. Atiende por cita y brinda ayuda urgente a través de WhatsApp.
La Embajada Británica cerró su sede en San José. Atiende por cita y brinda ayuda urgente a través de WhatsApp. (Canva/Canva)







