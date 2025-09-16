Trump redobla advertencias contra la ‘izquierda radical’ en plena investigación del caso Kirk

Homenaje a Charlie Kirk en el Financial Arena, en el campus de la Universidad de Arizona. Foto:

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump declaró este lunes que consideraría declarar a la coalición Antifa como una organización terrorista en Estados Unidos si fuera necesario, a medida que avanza la investigación por el asesinato del influencer conservador estadounidense Charlie Kirk.

Los rastros de ADN hallados en la escena del crimen coinciden con el sospechoso Tyler Robinson, declaró el lunes el director del FBI, Kash Patel.

Robinson, de 22 años, se entregó a la policía tras una persecución de 33 horas y se espera que sea acusado formalmente por el asesinato a finales de esta semana.

Las autoridades dijeron que el sospechoso utilizó un rifle de francotirador para matar a Kirk con una sola bala en el cuello, desde una azotea, durante un evento el pasado miércoles.

“Puedo informar hoy (lunes para el lector) que el ADN hallado en la toalla que envolvía el arma y el ADN en el destornillador han sido procesados positivamente y corresponden al sospechoso bajo custodia”, dijo Patel en Fox News.

El director del FBI también habló de una nota que se cree que Robinson escribió antes del crimen.

La nota decía “básicamente... ‘tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk’, y voy a aprovecharla. Esa nota fue escrita antes del tiroteo”, explicó Patel.

“Aunque fue destruida, hemos encontrado evidencia forense de la nota” en el hogar familiar del presunto asesino, dijo Patel.

Charlie Kirk, presidente y fundador de 'Turning Point USA', habló durante el AmericaFest 2024 anual, de Turning Point, en Phoenix, Arizona, el 22 de diciembre del 2024. Foto: (JOSH EDELSON/AFP)

Kirk, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point.

Kirk utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero, y difundía fragmentos de sus interacciones en debates durante sus numerosos eventos universitarios.

A medida que avanzan las investigaciones se afianza la teoría de que otras personas conocían que Robinson iba a pasar a la acción, según las autoridades.

Declarar a Antifa, una coalición de grupúsculos radicales con presencia en otros países, como un grupo terrorista “es algo que haría si recibo el apoyo” del gabinete, explicó Trump a periodistas.

El enfado de Trump, que fue también objeto de dos atentados, así como de su círculo más cercano, es palpable.

“Vamos a dirigir toda la cólera que sentimos contra la campaña orquestada que desembocó en este asesinato”, afirmó el consejero clave del presidente republicano, Stephen Miller.

Relación con persona trans

El gobernador de Utah, Spencer Cox, reveló el domingo que Robinson mantenía una relación sentimental con un compañero de cuarto transgénero y afirmó que tenía “ideología izquierdista”.

Robinson expresó sus intenciones en un grupo amplio en la red social Discord, según Patel. “Hay un montón de personas que van a ser interrogadas”, advirtió.

El sospechoso, por el momento, no coopera con las autoridades, a diferencia de su compañero sentimental.

Esta persona “no tenía idea de lo que estaba pasando” y ha sido “increíblemente cooperativa” con los investigadores, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Robinson era un estudiante brillante, que creció en una familia de fe mormona. Fue su propio padre el que lo acompañó para que se entregara a la policía.

Por su parte, Kirk era un rostro muy conocido en los campus, donde acudía asiduamente, sin haber cursado estudios universitarios.

En los grupos de discusión de izquierda en las redes surgió el rumor de que Kirk había proferido comentarios antisemitas.

El diario The New York Times precisó que esos comentarios fueron sacados de contexto y que Kirk solo los utilizó ante su audiencia como material que merecía ser censurado.