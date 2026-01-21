El Mundo

Trump levanta la amenaza de aranceles a Europa tras acordar un ‘marco’ sobre Groenlandia

Donald Trump retiró los aranceles previstos contra países europeos tras reunirse con el jefe de la OTAN y afirmar que existe un marco para un futuro acuerdo sobre Groenlandia, sin dar detalles.

EscucharEscuchar
Por AFP
Donald Trump observó en tiempo real el operativo militar en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, según imágenes divulgadas por la Casa Blanca este sábado.
Trump insiste en que esta isla rica en minerales es “vital” para la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN contra China y Rusia. (@WhiteHouse/X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpOTANGroenlandia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.