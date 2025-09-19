El Mundo

Trump instaura una tarjeta de residencia ‘dorada’ que cuesta $1 millón

La nueva política migratoria de Trump combina un programa de residencia premium con un fuerte endurecimiento a visas H-1B.

EscucharEscuchar
Por AFP
Trump
El presidente Donald Trump firmó una orden que crea la 'tarjeta dorada', un nuevo programa de residencia en EE. UU. con un costo millonario. (MANDEL NGAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrumpTarjeta de residencia doradavisa H-1B
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.