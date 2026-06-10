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Trump insinuó que un trato con Irán estaba cerca; ahora dice que ‘pagarán’ un precio

Donald Trump lanzó una severa advertencia a Irán tras nuevos ataques en Oriente Medio. Israel reanuda ataques en Líbano.

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Por AFP
Socorristas y residentes se congregan en el lugar donde un ataque aéreo israelí impactó un automóvil en la ciudad de Sidón, en el sur de Líbano, el 10 de junio de 2026.
Socorristas y residentes se congregan en el lugar donde un ataque aéreo israelí impactó un automóvil en la ciudad de Sidón, en el sur de Líbano, el 10 de junio de 2026. (MAHMOUD ZAYYAT/AFP)







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