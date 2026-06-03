El Mundo

Drones iraníes golpean el aeropuerto de Kuwait y dejan varios heridos

Irán acusa a Kuwait y a otros países del golfo de permitir que Estados Unidos lance ataques desde su territorio.

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Por AFP
Esta captura de video, obtenida de imágenes generadas por usuarios (UGC) y publicadas en redes sociales el 3 de junio de 2026, aparentemente muestra daños en el aeropuerto internacional de Kuwait tras un ataque.
Esta captura de video, obtenida de imágenes generadas por usuarios (UGC) y publicadas en redes sociales el 3 de junio de 2026, aparentemente muestra daños en el aeropuerto internacional de Kuwait tras un ataque. (-/AFP)







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