Ejército de Kuwait afirma que enfrenta ataque con misiles y drones

Esta captura de video difundido por la emisora estatal iraní (IRIB) el 6 de abril de 2026 muestra, según afirma, drones lanzados contra objetivos estadounidenses en la base de Al-Kharj, en Arabia Saudita, y en la base de Al-Adiri, en Kuwait.

Kuwait, Kuwait. La defensa aérea de Kuwait interceptó “ataques con misiles y drones hostiles” por segunda vez en menos de una semana, anunció el lunes su ejército.

“Todo ruido de explosiones que se escucha es el resultado de los sistemas de defensa aérea que interceptan estos ataques hostiles”, indicó el ejército kuwaití en su cuenta de X.

Poco más tarde, el ministerio kuwaití de Relaciones Exteriores afirmó en un comunicado que hacía “a Irán plenamente responsable de estos atroces ataques”.

Por su parte, el Comando Central del ejército de Estados Unidos indicó que sus fuerzas “interceptaron con éxito dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra fuerzas estadounidenses con base en Kuwait”.

“Estos misiles fueron neutralizados de inmediato y ningún miembro del personal estadounidense resultó herido”, añadió el Comando en una publicación en X.

La agencia noticiosa estatal KUNA informó que las sirenas de alerta aérea resonaron en la monarquía del Golfo, pese a la tregua vigente entre Estados Unidos e Irán.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, habían anunciado anteriormente un ataque contra una base utilizada por el ejército estadounidense.

El jueves, Kuwait había informado de un ataque similar que posteriormente atribuyó a Irán.