Trump busca recomponer lazos globales en gira por Asia con reuniones clave en su agenda

La primera parada del presidente de Estados Unidos en su gira será Malasia, donde asistirá a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

Por AFP
Donald Trump endureció su postura contra el presidente Gustavo Petro, elevando la tensión entre Estados Unidos y Colombia.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunirá el jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, por primera vez desde su regreso a la Casa Blanca. Foto: (SAUL LOEB/AFP)







