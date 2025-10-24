Trump rompe negociaciones comerciales con Canadá: Se molestó con anuncio televisivo

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cortó abruptamente las negociaciones comerciales con Canadá, furioso por una campaña publicitaria en el país vecino contra el aumento de aranceles, mientras el primer ministro canadiense, Mark Carney, intentaba aquietar las aguas.

Se trata de un cambio de postura repentino del mandatario republicano tras una reunión cordial el 7 de octubre en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense.

En su red social Truth Social, Trump expresó el jueves su enfado por lo que calificó como un anuncio “falso” que, según él, cita erróneamente al expresidente estadounidense Ronald Reagan hablando sobre política arancelaria.

LEA MÁS: Canadá responde solicitud de gobierno de Rodrigo Chaves para recibir a los migrantes deportados por Trump hacia Costa Rica

Según Trump, el anuncio, producido por la provincia canadiense de Ontario y que debe difundirse en cadenas estadounidenses, busca “interferir en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos”, que tiene que pronunciarse sobre sus amplios aranceles globales.

El viernes por la mañana arremetió nuevamente contra su vecino en una serie de vehementes mensajes en sus redes sociales en los que afirmó que “Canadá hizo trampa y fue atrapado”.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo en X el viernes que, tras conversar con Carney, retirarán la publicidad “a partir del lunes para permitir la reanudación de las negociaciones comerciales”.

Ford pidió a sus asesores que mantuvieran la emisión del anuncio durante los dos primeros partidos de este fin de semana de la Serie Mundial de béisbol, en la que un equipo canadiense, los Toronto Blue Jays, se enfrenta a los Los Angeles Dodgers.

En declaraciones previas a su viaje a Asia este viernes, Carney no mencionó directamente el cambio de postura de Trump, pero afirmó que las conversaciones bilaterales habían mostrado avances. “Estamos listos para retomar ese progreso (...) cuando los estadounidenses estén preparados”, añadió.

Los aranceles sectoriales de Trump, especialmente sobre el acero, el aluminio y los automóviles, han afectado gravemente a Canadá.

Un alto funcionario estadounidense dijo que probablemente Trump vea a Carney en una cena al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur el miércoles.

“Probablemente se verán”, dijo el funcionario a la AFP.

Ambos países, junto con México, siguen formando parte del T-MEC, el tratado comercial tripartito, que garantiza que cerca del 85% del comercio transfronterizo siga estando libre de aranceles.

Los tres países negocian la renovación de su alianza comercial y de los aranceles que busca imponer Trump.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó el viernes que su país va “muy adelantado” en las negociaciones con Washington.

Además, dijo que su secretario de Economía, Marcelo Ebrard, irá la próxima semana a Corea del Sur, donde espera sostener reuniones con funcionarios de la administración republicana.

Los dichos de Reagan

“La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá usó fraudulentamente una campaña publicitaria, la cual es FALSA, presentando a Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles”, dijo Trump.

La fundación en cuestión escribió en X que el gobierno de la provincia canadiense de Ontario usó un “audio y video selectivo” de un discurso de radio del expresidente Reagan de abril de 1987.

El anuncio “tergiversa” lo que el exmandatario republicano dijo, señala la fundación, que está “revisando sus opciones legales en este asunto”.

La campaña usó citas del discurso de Reagan, en el que advertía sobre algunas de las consecuencias que los altos aranceles sobre las importaciones extranjeras podrían tener en la economía estadounidense.

En el extracto se escucha a Reagan diciendo que “los aranceles elevados conducen inevitablemente a represalias por parte de otros países y desencadenan feroces guerras comerciales”.

“Ruptura”

El giro en las relaciones entre los vecinos norteamericanos llega tan solo dos semanas después de que Carney se reuniera con Trump en la Casa Blanca para buscar una relajación de los aranceles de Washington. La reunión terminó sin acuerdos.

LEA MÁS: Estados Unidos impondría aranceles del 100% a Nicaragua y lo suspendería del CAFTA

La repentina decisión de romper las conversaciones también supone un golpe para Carney, a quien Trump describió como un “líder de clase mundial” tras su encuentro.

En su discurso del miércoles, Carney afirmó que Estados Unidos elevó “sus aranceles a niveles que no se veían desde la Gran Depresión”.