Trump rompe negociaciones comerciales con Canadá: Se molestó con anuncio televisivo

Donald Trump suspendió las conversaciones con Canadá tras una campaña contra sus aranceles. Mark Carney busca calmar la tensión bilateral.

Por Redacción de La Nación
Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, negocian para flexibilizar los aranceles de EEUU.
Donald Trump cortó abruptamente las negociaciones comerciales con Canadá. (AFP/AFP)







Donald TrumpEstados UnidosArancelesCanadáMark Carney

