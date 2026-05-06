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Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos

Marco Rubio dice que operación militar concluyó, mientras Trump amenaza con nuevos bombardeos e Irán dice que estudia propuesta. ¿Qué está pasando realmente con la guerra?

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Por AFP
Mujeres pasan junto a una pancarta que representa al actual líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, a lo largo de una calle de Teherán.
Mujeres pasan junto a una pancarta que representa al actual líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, a lo largo de una calle de Teherán. (-/AFP)







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