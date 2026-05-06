Trump aumenta la presión para llegar a acuerdo de paz y amenaza a Irán con nuevos bombardeos

Mujeres pasan junto a una pancarta que representa al actual líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, a lo largo de una calle de Teherán.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Irán con nuevos bombardeos y aumentó la presión para alcanzar un acuerdo para terminar la guerra, pese a que anunció más temprano que interrumpirá un plan para escoltar barcos en el estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, desencadenada por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, Teherán controla esa vía estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos.

Trump señaló el martes en su red social Truth Social que la posibilidad de sellar “un acuerdo completo y definitivo con los líderes iraníes” pondrá en pausa por un corto periodo de tiempo la operación, denominada “Proyecto Libertad”, que llevaba vigente desde el lunes.

No obstante, Trump precisó que el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes — instaurado el 13 de abril — se mantenía, y que esta pausa se había decidido tras “la solicitud de Pakistán y otros países”.

Sin embargo, horas después abandonó el tono conciliador y advirtió en redes sociales que, si no se alcanza un acuerdo, “los bombardeos van a volver a comenzar y tendrán, tristemente, un nivel y una intensidad superiores a las de antes”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declaró que la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra está “en estudio”, según medios locales.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país interviene como mediador y acogió una primera ronda de negociaciones entre Washington y Teherán el mes pasado, declaró este miércoles tener “esperanzas” en que “la dinámica actual desemboque en un acuerdo duradero que garantice una paz y una estabilidad sostenibles para la región y más allá”.

Washington confía en poder alcanzar pronto un acuerdo con Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin al conflicto, indicó este miércoles el medio estadounidense Axios, que citó a dos funcionarios estadounidenses.

Según Axios, ambos bandos están cerca de acordar un “memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra” y empezar un periodo de 30 días de conversaciones que podrían tener lugar en Ginebra o en la capital de Pakistán, Islamabad.

El canciller iraní, Abás Araqchi, se reunió este miércoles con su par chino, Wang Yi, en Pekín.

En una entrevista difundida por la televisión pública iraní, Araqchi afirmó que ambos trataron sobre “las negociaciones en curso” para poner fin al conflicto.

En esta imagen de la agencia de noticias iraní ISNA y tomada el 2 de mayo de 2026, el buque portacontenedores Hamouna, con bandera de Irán, aparece fondeado mientras una pequeña lancha a motor pasa cerca, en el estrecho de Ormuz en el sur de Irán. (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP)

Antes de la visita, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abiertamente crítico con China, instó a Pekín a presionar a Araqchi para que Irán cancele el bloqueo del estrecho de Ormuz, una medida que afirmó que está dejando a Irán “globalmente aislado”.

“¿Y no habrá ningún logro para la gente?”

Asimismo, Rubio anunció el martes que Estados Unidos concluyó sus operaciones ofensivas contra Irán, denominada “Furia Épica”.

Una residente de Teherán dijo a periodistas de la AFP en París que la perspectiva de que se alcance un acuerdo con el actual gobierno es “aterradora”.

“Hemos pasado tantas dificultades y sufrimiento, ¿y no habrá ningún logro para la gente?”, comentó Azadeh, una traductora de 43 años. “Honestamente, solo espero que acaben con este régimen”.

Por otro lado, vivir en medio de esta incertidumbre hace que “la presión psicológica sea intensa”, agregó.

Asimismo, los precios mundiales del petróleo se desplomaron este miércoles por las expectativas de que termine la guerra y el barril de Brent del mar del Norte bajaba 6% a 103,32 dólares y el marcador estadounidense West Texas Intermediate caía 5,8% a 96,31 dólares hacia las 13H30 GMT.

Estados Unidos y los países del Golfo redactaron una resolución para el Consejo de Seguridad de la ONU en la que exigen a Teherán que cese los ataques, indique dónde colocó minas y deje de intentar cobrar peajes en el estrecho, dijo Marco Rubio. Se espera que sea votada en los próximos días.

El 21 de abril de 2026, excavadoras retiran los escombros de edificios destruidos por ataques israelíes en busca de supervivientes sepultados en la ciudad costera de Tiro, al sur del Líbano. El ministro de Defensa israelí declaró ese mismo día que la campaña de su país en el Líbano se basaba en la presión militar y diplomática para desarmar a Hezbolá, aliado de Irán. Si bien la tregua entre Israel y el Líbano entró en vigor el 17 de abril, las tropas israelíes siguen presentes y combatiendo activamente a los militantes de Hezbolá en el sur del Líbano. (MAHMOUD ZAYYAT/AFP)

En el frente libanés, donde Israel combate al movimiento islamista proiraní Hezbolá, sus fuerzas bombardearon al menos dos pueblos del sur este miércoles, según imágenes de la AFP.

Por su parte, el Ministerio libanés de Salud informó de al menos cuatro muertos en ataques israelíes en el valle de Becá, en el este del país.

Israel y Hezbolá han continuado sus ataques pese al alto el fuego en vigor en Líbano.

Este miércoles, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, visitó a las tropas en el sur de Líbano y prometió “aprovechar cada oportunidad para seguir desmantelando a Hezbolá y continuar debilitándolo”.