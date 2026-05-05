En esta imagen de la agencia de noticias iraní ISNA y tomada el 2 de mayo de 2026, el buque portacontenedores Hamouna, con bandera de Irán, aparece fondeado mientras una pequeña lancha a motor pasa cerca, en el estrecho de Ormuz en el sur de Irán.

Jerusalén, Indefinido. Israel está dispuesto a desplegar “toda la fuerza aérea” contra Irán “si es necesario”, declaró este martes el nuevo jefe de la Fuerza Aérea israelí durante la ceremonia de toma de posesión del cargo.

“Seguimos de cerca los acontecimientos en Irán y estamos preparados para desplegar toda la fuerza aérea hacia el este si es necesario”, declaró el general Omer Tischler, quien sucede al general Tomer Bar en este puesto clave.

El ejército israelí “permanece en alerta máxima en todos los frentes”, dijo el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, en el mismo acto.

El país está preparado “para responder con fuerza a cualquier intento de dañar a Israel”, añadió.