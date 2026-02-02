El Mundo

Trump anuncia acuerdo con India: Modi dejará el petróleo ruso por crudo de Estados Unidos y Venezuela

India se compromete a eliminar aranceles y comprar $500.000 millones en productos estadounidenses. Rusia pierde a su principal comprador de crudo.

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con India el 2 de febrero de 2026, tras hablar con el primer ministro Narendra Modi. En él, afirmó que Nueva Delhi había acordado dejar de comprar petróleo ruso y que, en su lugar, podría comprarlo a Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con India el 2 de febrero de 2026, tras hablar con el primer ministro Narendra Modi. En él, afirmó que Nueva Delhi había acordado dejar de comprar petróleo ruso y que, en su lugar, podría comprarlo a Venezuela. (SAUL LOEB SAJJAD HUSSAIN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpIndiaNarendra Modi
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.