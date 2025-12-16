Trump amplía veto migratorio: Suma siete países a la prohibición de viaje y a los palestinos

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió este martes la prohibición de ingreso al país para ciudadanos de seis países adicionales, entre ellos Siria, y para personas con pasaporte de la Autoridad Palestina.

La Casa Blanca informó que la decisión respondió a la necesidad de proteger la seguridad nacional. La explicación se difundió mediante una publicación oficial en redes sociales.

El nuevo decreto “añade restricciones completas y limitaciones de entrada a 5 países adicionales basándose en un análisis reciente: Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria”, dice el comunicado. Asimismo, amplía restricciones a Laos y Sierra Leona.

Por otra parte, añade “restricciones parciales y limitaciones de entrada” a 15 países adicionales: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

A inicios de diciembre, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, instó a ampliar la lista de países sujetos a la restricción de viajes, pues, dice, están inundando al país con “asesinos” y “sanguijuelas”.