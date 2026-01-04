Trump amenaza a vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez: ‘Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto’

Un simpatizante del derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, con una bandera nacional en Caracas este 4 de enero, un día después de su captura en un ataque estadounidense. Fotografía:

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo una advertencia directa a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, reconocida como presidenta encargada por la cúpula militar de ese país, y le exigió cooperar con Washington si no quiere enfrentar “un precio muy alto”.

La amenaza se produjo un día después del derrocamiento de Nicolás Maduro y marcó un giro en el tono de la Casa Blanca, que el sábado había mostrado disposición a trabajar con Rodríguez para garantizar una transición democrática “segura y juiciosa”.

“Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”, afirmó Trump en una breve entrevista telefónica con la revista The Atlantic.

Rodríguez fue reconocida por las Fuerzas Armadas venezolanas como presidenta encargada tras un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, según anunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

La decisión dejó en suspenso la posibilidad inmediata de elecciones, pese a que la Constitución venezolana establece que la ausencia del mandatario obliga a convocarlas en un plazo de 30 días.

Maduro, preso en Estados Unidos

Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela desde 2013 y acumuló 18 años en el poder tras su tercer mandato iniciado en 2025, se encuentra detenido en una cárcel de Nueva York.

Estados Unidos lo acusa de narcotráfico y terrorismo, y está previsto que comparezca ante un juez este lunes al mediodía.

Washington no reconocía a Maduro como presidente legítimo y consideraba fraudulentas sus reelecciones en 2018 y 2024.

“Nunca respetó ninguno de los acuerdos que firmó. Le ofrecimos en múltiples ocasiones la posibilidad de abandonar el poder”, justificó el secretario de Estado, Marco Rubio.

No obstante, la legalidad de la operación militar que condujo a su captura ha generado un intenso debate en Estados Unidos.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, cuestionó la acción: “Maduro es una persona horrible, pero no se responde a una ilegalidad con otra ilegalidad”.

En Venezuela, el ambiente en Caracas era este domingo el de una ciudad paralizada.

Policías encapuchados y armados patrullaban las calles, mientras la mayoría de comercios permanecían cerrados. Los daños por bombardeos en zonas cercanas al puerto y al aeropuerto aumentaron la angustia entre los habitantes.

“Si cae un misil de esos aquí, no queda nada”, relató Alpidio, vecino del barrio Bolívar de La Guaira.

Padrino López denunció que fuerzas especiales estadounidenses mataron “a sangre fría” a los escoltas de Maduro durante la operación, una versión que Washington no ha comentado oficialmente.

Reacciones internacionales y disputa petrolera

El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá de urgencia la situación este lunes, mientras que la Organización de Estados Americanos (OEA) hará lo propio el martes.

Gobiernos de izquierda como Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay condenaron la incursión militar, mientras que aliados de Trump en la región, como Argentina y El Salvador, expresaron su respaldo.

Rusia y China exigieron la “liberación inmediata” de Maduro.

Más allá del escenario político, Trump dejó clara su prioridad económica: reactivar la industria petrolera venezolana con inversión estadounidense. “Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras entren, inviertan miles de millones de dólares y reparen la infraestructura gravemente deteriorada”, afirmó.

Venezuela, bajo sanciones petroleras desde 2019, produce cerca de un millón de barriles diarios y vende gran parte de su crudo con descuentos en el mercado negro.

La empresa estadounidense Chevron opera actualmente en el país gracias a una licencia especial.

Rodríguez, por su parte, advirtió tras la captura de Maduro que su gobierno está listo “para defender los recursos naturales” del país, lo que anticipa una relación tensa con Washington en medio de un escenario aún incierto.