Triple femicidio transmitido por redes conmociona a Argentina

Tres jóvenes fueron asesinadas en un hecho ligado al narcotráfico en Buenos Aires. El brutal crimen, transmitido en redes, dejó al menos 12 detenidos.

Por AFP
Una cámara de seguridad captura el momento en que las chicas se suben a una camioneta blanca en La Matanza, Buenos Aires, Argentina.
Una cámara de seguridad captura el momento en que las chicas se suben a una camioneta blanca en La Matanza, Buenos Aires, Argentina. (La Nación Argentina/La Nación Argentina)







