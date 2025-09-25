Tras el asesinato de Charlie Kirk, su movimiento se mantiene vivo en universidades de Estados Unidos

Unas 2.500 personas que asistieron al evento de la organización Turning Point USA el miércoles en la Virginia Tech University, a unas cuatro horas de Washington. (Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP)

Blacksburg, Estados Unidos. El asesinato del activista político Charlie Kirk no ha detenido a su joven movimiento conservador. Al contrario, lo ha impulsado.

“Lo que pasó encendió algo en mí. Es como si él hubiera dejado una bandera y yo la recogiera y la levantase”, dijo a la AFP Kieran Owen, un estudiante de secundaria de 16 años de Virginia.

Owen estaba entre las 2.500 personas que asistieron al evento de la organización Turning Point USA el miércoles en la Virginia Tech University, a unas cuatro horas de Washington.

“Estamos con Charlie”, coreaba la multitud. Algunos asistentes llevaban gorras rojas con el logo MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo), el eslogan de la campaña del presidente Donald Trump. Otros usaban gorras blancas con el número 47, en referencia al actual mandato en la Casa Blanca.

En cada silla los organizadores pusieron un cartel con la foto de Kirk y la bandera de Estados Unidos.

Los organizadores del evento, American Comeback Tour, llevaban puestas camisetas blancas con la palabra libertad, parecida a la que llevaba Kirk cuando lo asesinaron.

Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello el 10 de septiembre mientras hablaba en una universidad de Utah como parte de su popular serie de debates públicos.

“Hizo una transmisión en vivo... La vi hasta la una de la mañana”, dijo Owen, que se describe como cristiano y antiaborto. “Él realmente persuadía a la gente”, añade al señalar que había considerado ir al evento en Virginia Tech antes de que Kirk fuera asesinado.

“Fue muy chocante para mí. No hay lugar para esto en Estados Unidos”, dijo en referencia a la violencia política.

“No se puede silenciar a una mayoría”

Kayleigh Finch, con una cruz y una camiseta que dice Jesús, cree que en este momento es “más importante que nunca asistir a este tipo de eventos”.

“Vengan aquí para mostrar que no se puede silenciar a una mayoría como esta”, dijo.

Levi Testerman, de 18 años, es la primera vez que acude a un evento político.

“Lo vi por primera vez en TikTok. En verdad disfrutaba escuchando su mensaje. Me gustaba cómo iba a universidades para hablar con los jóvenes, los próximos votantes del país, y creo que ese era un gran gesto”, declaró.

(Vía La Nación (Argentina) y AFP)

“Lo que le pasó realmente me afectó... me dio más ganas de venir aquí hoy para continuar con el legado que creó. Y cambiar la opinión de más personas”, agregó.

Pero no solo gente joven se movilizó tras la muerte de Kirk.

Melissa Lucas Gardner, una mujer de 66 años retirada, dijo que no sabía nada de Kirk hasta que murió.

“Nunca escuché nada de él hasta que esto pasó. Pero como dicen, se creó un nuevo grupo de seguidores”, dijo la mujer, expolicía y enfermera.

El gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, abordó la visión de Kirk ante una multitud este miércoles.

“Ustedes serán los próximos Charlie”, dijo a la multitud, junto con la cual rezó.