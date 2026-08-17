El Mundo

‘Totalmente inacceptable’: La dura advertencia de la ONU tras el asesinato de 350 trabajadores humanitarios en 2025

La ONU alerta por cifra récord de ataques a personal de auxilio. Nuevas arma barata está causando el 80% de las muertes civiles en zonas de conflicto

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Por AFP
El edificio de la Secretaría con las banderas de los Estados Miembros en primer plano, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.
El edificio de la Secretaría con las banderas de los Estados Miembros en primer plano, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. (Vibhu Mishra /Noticias ONU)







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