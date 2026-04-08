El Mundo

Al menos 326 trabajadores humanitarios asesinados en 2025, según ONU

Organismo denuncia un “mundo sin ley” tras registrar 326 muertes en 2025 en al menos 21 países

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Por AFP
Edificio de las Naciones Unidas ONU en New York. Foto Shutterstock (Shutterstock)







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AFP

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