El Mundo

Tiroteo en pirámide de Teotihuacán en México habría sido planificado

Autoridades mexicanas consideran que el atentado, que dejó una persona muerta y 13 heridos, ‘no fue espontáneo’

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Por AFP
Contenido gráfico / Esta fotografía distribuida por la Cruz Roja Mexicana muestra a expertos forenses y personal de la Cruz Roja transportando un cuerpo en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, tras un tiroteo ocurrido en Teotihuacán, Estado de México, el 20 de abril de 2026. Una mujer canadiense fue asesinada a tiros el 20 de abril en la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán, en el centro de México, por un hombre que posteriormente se suicidó, según informaron las autoridades.
Fotografía de la Cruz Roja Mexicana muestra a expertos forenses y personal de la Cruz Roja en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán. (Cruz Roja de México/AFP)







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