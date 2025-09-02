Terremoto en Afganistán ya deja más de 1.400 fallecidos

Afganos junto a casas dañadas tras los terremotos en la aldea de Mazar Dara, en el distrito de Nurgal, provincia de Kunar, en el este de Afganistán este lunes. Fotografía:

Jalalabad. El potente terremoto que sacudió el este de Afganistán el fin de semana dejó más de 1.400 muertos y 3.000 heridos, según un nuevo balance de las autoridades publicado este martes, lo que lo convierte en uno de los sismos más mortíferos en el país en décadas.

El número de víctimas ha aumentado sin cesar desde el temblor de magnitud 6, ocurrido alrededor de la medianoche del domingo en zonas remotas de las provincias montañosas de Nangarhar, Kunar y Laghman, en la frontera con Pakistán.

El portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, dijo el martes que solo en Kunar, la zona más afectada, fallecieron 1.411 personas y 3.124 resultaron heridas.

Al menos diez personas murieron y cientos más resultaron heridas en la vecina Nangarhar.

Los equipos de rescate seguían buscando desesperadamente a supervivientes entre los escombros de las más de 5.000 casas derrumbadas.

Las “operaciones de emergencia continuaron durante toda la noche”, dijo a la AFP el jefe de la autoridad de gestión de desastres de Kunar, Ehsanullah Ehsan.

Los efectos del terremoto, seguido de al menos cinco réplicas, podrían afectar a “cientos de miles” de personas, alertó Indrika Ratwatte, coordinador humanitario de Naciones Unidas en Afganistán.

“No hay duda de que el número de víctimas va a ser bastante exponencial”.

Habitantes de algunas poblaciones se unieron a los esfuerzos de rescate, utilizando sus manos para retirar los escombros de las casas de barro y piedra construidas en valles escarpados.

Obaidullah Stoman, de 26 años, que fue a la aldea de Wadir para buscar a un amigo, quedó abrumado por el nivel de destrucción. “Le estoy buscando pero no lo he visto. Me ha resultado muy difícil ver las condiciones que hay”, dijo.

En otros lugares, las familias enterraron los cadáveres, algunos de niños, envueltos en sudarios blancos, siguiendo el rito musulmán.

La región de Laghman también cuenta decenas de heridos, indicó el portavoz talibán.

El epicentro del terremoto se localizó a 27 kilómetros de Jalalabad, la capital de la provincia de Nangarhar, y a solo ocho km de profundidad.

Los terremotos cerca de la superficie pueden causar más daños, sobre todo por qué la mayoría de los afganos vive en casas de adobe, vulnerables al derrumbe.

Ante la tragedia, el fondo mundial de intervención de emergencia de la ONU movilizará una ayuda de cinco millones de dólares, informó el lunes el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Picos nevados en la cordillera del Hindu Kush donde el 31 de agosto ocurrió un terremoto. Las montañas del Hindu Kush se extienden de noreste a suroeste en Afganistán y separan las provincias del norte del resto del país.

“Asistencia inmediata”

La Unión Europea (UE) anunció el envío esta misma semana de 130 toneladas de ayuda humanitaria a Afganistán para “una asistencia inmediata indispensable a las poblaciones de las zonas afectadas”, indicó en un comunicado el martes la comisaria europea responsable de Ayuda Humanitaria, Hadja Lahbib.

La UE también tiene previsto destinar un millón de euros ($1,1 millones) en ayuda de emergencia a las organizaciones internacionales que ya se encuentran en el terreno.

Tras décadas de conflicto, Afganistán es uno de los países más pobres del mundo y se enfrenta a una prolongada crisis humanitaria y a la llegada de millones de ciudadanos que se han visto obligados a regresar al país por sus vecinos Pakistán e Irán en los últimos años.

La asistencia extranjera al país se ha reducido drásticamente, lo que ha socavado la capacidad del país para responder a las catástrofes.

El país sufre frecuentes terremotos, especialmente en la cordillera del Hindú Kush, cerca de la unión de las placas tectónicas euroasiática e india.

En 2023, dos años después del regreso al poder de los talibanes, hubo un terremoto de gran magnitud en la región de Herat, en el otro extremo de Afganistán, en la frontera con Irán.

Más de 1.500 personas perdieron la vida y más de 63.000 viviendas quedaron destruidas por el sismo, de magnitud 6,3.