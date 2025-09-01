El Mundo

Poderoso sismo en Afganistán deja una cifra mortal estremecedora

Sismo de magnitud 6 fue seguido por cinco réplicas

Por AFP
Taliban security personnel carry an earthquake victim evacuated by a military helicopter from the Nurgal district of Kunar province, after her arrival for medical assistance in Jalalabad on September 1, 2025.
El balance provisional da cuenta de 800 muertos y 2.500 heridos en la provincia de Kunar, producto del sismo que sacudió Afganistán. (Foto: Wakil KOHSAR / AFP) (WAKIL KOHSAR/AFP)







