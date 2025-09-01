Fuerte terremoto en Afganistán causa al menos 250 muertos

Picos nevados en la cordillera del Hindu Kush donde 31 de agosto ocurrió un terremoto. Las montañas del Hindu Kush se extienden de noreste a suroeste en Afganistán y separan las provincias del norte del resto del país. Fotografía:

Kabul, Afganistán. Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió la noche del domingo la montañosa región del Hindú Kush en Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, según sismólogos estadounidenses, causando al menos 250 muertos y varios cientos de heridos, de acuerdo a autoridades locales.

El epicentro del sismo, que se produjo a una profundidad de 8 kilómetros, se localizó a 42 kilómetros al noreste de la ciudad de Yalalabad, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento sísmico se percibió en Kabul durante varios segundos, así como en Islamabad, en Pakistán.

Dos niños murieron cuando el techo de su casa se derrumbó en la provincia de Nangarhar, de la que es capital Yalalabad, indicaron las autoridades locales.

Afganistán es especialmente propenso a terremotos, ya que se asienta sobre varias fallas donde convergen las placas Índica y Euroasiática.

El terreno montañoso del este de Afganistán también es propenso a deslizamientos de tierra, lo que dificulta las labores de rescate de los servicios de emergencia.

Este terremoto fue especialmente devastador, ya que se produjo a una profundidad de 8 kilómetros, lo que lo hace mucho más destructivo incluso en magnitudes moderadas.

Alrededor de 1.000 personas murieron y miles más resultaron heridas en 2022, cuando un terremoto de magnitud 5,9 azotó el este de Afganistán.

Este también fue un terremoto superficial.