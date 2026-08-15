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Terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia deja al menos 40 muertos y 50 heridos

Autoridades también reportan 50 heridos y unas 2.000 personas evacuadas. Equipos buscan personas atrapadas en edificios

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Por AFP
Esta imagen de archivo, tomada y difundida el 15 de agosto de 2026 por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS), muestra a los rescatistas trabajando entre los escombros de un edificio dañado tras un terremoto en Maumere, Nusa Tenggara Oriental. Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió las costas de la isla de Flores, en el este de Indonesia, en la madrugada del 15 de agosto, causando la muerte de al menos dos personas y provocando que miles de personas huyeran presas del pánico después de que las autoridades emitieran una alerta de tsunami. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.comEsta imagen de archivo, tomada y difundida el 15 de agosto de 2026 por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (BASARNAS), muestra a los rescatistas trabajando entre los escombros de un edificio dañado tras un terremoto en Maumere, Nusa Tenggara Oriental. Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió las costas de la isla de Flores, en el este de Indonesia, en la madrugada del 15 de agosto, causando la muerte de al menos dos personas y provocando que miles de personas huyeran presas del pánico después de que las autoridades emitieran una alerta de tsunami.
Autoridades elevaron a 40 los muertos y 50 los heridos por el terremoto en Indonesia. Equipos buscan personas atrapadas. (HANDOUT/AFP)







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