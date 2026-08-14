El Mundo

Terremoto de magnitud 7,7 sacude Indonesia y activa advertencia por posible tsunami

El sismo ocurrió a solo 10 kilómetros de profundidad y fue seguido por dos fuertes réplicas en la misma zona del este de Indonesia

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Por AFP
Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
El USGS ubicó el epicentro a 68 kilómetros al noroeste de Ende. Indonesia advirtió sobre posibles olas de tsunami tras el fuerte movimiento. (Canva/Canva)







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AFP

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