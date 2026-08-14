Terremoto de magnitud 7,7 sacude Indonesia y activa advertencia por posible tsunami

El USGS ubicó el epicentro a 68 kilómetros al noroeste de Ende. Indonesia advirtió sobre posibles olas de tsunami tras el fuerte movimiento.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de la isla de Flores, en el este de Indonesia, a primera hora del sábado (hora local). La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) advirtió sobre la posibilidad de que el movimiento genere olas de tsunami.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó sobre el sismo y situó su epicentro frente a la costa norte de la isla de Flores.

El epicentro se localizó a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, según los datos del USGS. El terremoto ocurrió a una profundidad de apenas 10 kilómetros.

Tras el movimiento inicial se registraron dos fuertes réplicas en la misma zona. Una alcanzó una magnitud de 5,6 y la otra llegó a 5,9.

Indonesia registra terremotos con frecuencia debido a su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico. Esta zona concentra una intensa actividad sísmica.

El Anillo de Fuego se extiende desde Japón. Atraviesa el sudeste asiático y abarca la cuenca del océano Pacífico.