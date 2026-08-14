Terremoto de magnitud 7,7 sacude Indonesia y activa advertencia por posible tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de la isla de Flores, en el este de Indonesia, a primera hora del sábado (hora local). La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) advirtió sobre la posibilidad de que el movimiento genere olas de tsunami.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó sobre el sismo y situó su epicentro frente a la costa norte de la isla de Flores.
El epicentro se localizó a unos 68 kilómetros al noroeste de Ende, según los datos del USGS. El terremoto ocurrió a una profundidad de apenas 10 kilómetros.
Tras el movimiento inicial se registraron dos fuertes réplicas en la misma zona. Una alcanzó una magnitud de 5,6 y la otra llegó a 5,9.
Indonesia registra terremotos con frecuencia debido a su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico. Esta zona concentra una intensa actividad sísmica.
El Anillo de Fuego se extiende desde Japón. Atraviesa el sudeste asiático y abarca la cuenca del océano Pacífico.