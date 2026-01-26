El Mundo

Alud en Indonesia deja 17 muertos y más de 40 desaparecidos tras deslizamiento en Java

Deslizamiento en Bandung Occidental, en la isla de Java, vino tras intensas lluvias. Más de 2.000 rescatistas buscan entre viviendas sepultadas

Por AFP
Una imagen aérea muestra un deslizamiento de tierra en la aldea de Pasirlangu, Bandung, Java Occidental, este 25 de enero. Fotografía:
Una imagen aérea muestra un deslizamiento de tierra en la aldea de Pasirlangu, Bandung, Java Occidental, este 25 de enero. Fotografía: (TIMUR MATAHARI/AFP)







