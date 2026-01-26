Alud en Indonesia deja 17 muertos y más de 40 desaparecidos tras deslizamiento en Java

Una imagen aérea muestra un deslizamiento de tierra en la aldea de Pasirlangu, Bandung, Java Occidental, este 25 de enero. Fotografía:

Cisarua, Indonesia. El balance de víctimas por un deslizamiento de tierra en Indonesia subió este lunes a 17 personas fallecidas, mientras las autoridades mantienen la búsqueda de decenas de desaparecidos, en el tercer día de labores de rescate.

El alud, provocado por fuertes lluvias, golpeó el sábado una aldea en la región de Bandung Occidental, en la isla de Java, donde cubrió con escombros zonas residenciales y obligó a evacuar a decenas de habitantes.

“El saldo de muertes por el deslizamiento en Bandung Occidental alcanzó 17 personas”, confirmó Abdul Muhari, vocero de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres. Autoridades locales indicaron que más de 40 personas siguen sin localizar, una cifra revisada a la baja frente a reportes previos.

Este lunes, decenas de familiares se concentraron cerca del poblado de Pasirlangu, a unos 25 kilómetros al noroeste de Bandung, uno de los dos asentamientos parcialmente sepultados por el deslizamiento.

“Es imposible que aún estén vivos. Solo quiero que encuentren sus cuerpos”, dijo Aep Saepudin, quien busca a 11 familiares reportados como desaparecidos, incluida su hermana.

El deslizamiento ocurrió alrededor de las 2:30 a. m. del sábado, y dejó más de 50 viviendas gravemente dañadas, además de obligar a evacuar a más de 650 personas, según la agencia local de gestión de catástrofes.

Las operaciones de búsqueda continúan al pie del monte Burangrang, bajo condiciones climáticas inestables y con nubarrones que amenazan con nuevas lluvias.

En la zona participan alrededor de 2.000 efectivos, entre militares, policías y voluntarios, con apoyo de maquinaria pesada, de acuerdo con reportes oficiales.

Las Fuerzas Armadas de Indonesia informaron que entre las víctimas confirmadas hay cuatro infantes de marina, mientras que 19 militares permanecen desaparecidos.