Termómetro en Lima llegó a 34,5 °C y rompió récord tras 28 años en Perú

El intenso calor sorprendió a la capital peruana con cifras que no se registraban desde finales de los años noventa

Por El Comercio / Perú / GDA y AFP
Lima registró 34,5 °C y vivió su jornada más calurosa en casi tres décadas. Senamhi mantiene vigilancia.
Lima registró 34,5 °C y vivió su jornada más calurosa en casi tres décadas. Senamhi mantiene vigilancia. (Canva /Stock)







