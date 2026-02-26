Termómetro en Lima llegó a 34,5 °C y rompió récord tras 28 años en Perú

La capital de Perú registró una temperatura que no se reportaba desde hace 28 años. Lima alcanzó los 34,5 °C el 24 de febrero, la cifra más alta del verano 2026 y una de las más elevadas desde 1998.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (Senamhi) informó que la última vez que la ciudad soportó una temperatura similar fue durante el verano de 1998. Ese periodo estuvo marcado por un fenómeno de El Niño extraordinario.

Emergencia por lluvias en más de un tercio de los municipios

Más de un tercio de los municipios de Perú permanece bajo estado de emergencia por las lluvias intensas que afectan al país. La medida incluye distritos del área metropolitana de Lima y de Arequipa. El presidente interino, José María Balcázar, firmó el miércoles un decreto que amplió el alcance de la declaratoria vigente desde enero y permitió movilizar recursos para atender a las comunidades afectadas.

Desde diciembre, las precipitaciones causaron al menos 68 muertes y dejaron casi 9.000 damnificados en 15 de las 25 regiones, según el Instituto Nacional de Defensa Civil. Las víctimas se concentraron en zonas andinas y amazónicas. Allí se registraron deslizamientos, inundaciones, tormentas eléctricas y desbordes de ríos.

El Gobierno declaró el estado de emergencia en 707 distritos de más de 1.800 en todo el territorio. La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, informó que los distritos con daños podrán acceder a recursos por cerca de $30.000.

Las regiones con mayores afectaciones son Arequipa, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ica y Lima. La situación se complica por una ola de calor en la costa. El Senamhi indicó que esta condición favorece la concentración de lluvias en valles costeros e interandinos.

