Hito ambiental en Perú: abejas sin aguijón se convierten en los primeros insectos del mundo con derechos legales

Perú se convirtió en el primer país en otorgar derechos legales a insectos al reconocer a las abejas sin aguijón y a los ecosistemas donde habitan.

Perú marcó un precedente ambiental sin antecedentes al reconocer derechos legales a las abejas amazónicas sin aguijón y a los ecosistemas donde habitan. Dos decisiones adoptadas a nivel local declararon a estos insectos como sujetos de derechos, un hecho inédito en el mundo en materia de protección jurídica para insectos.

Las resoluciones reconocieron que la supervivencia de estas abejas depende de la conservación de sus hábitats naturales. Por esa razón, los ecosistemas asociados también quedaron amparados bajo el mismo marco legal, según declaró ABC.

Las abejas sin aguijón son consideradas las especies de abejas más antiguas del planeta. Las sentencias establecieron que su protección no puede separarse del cuidado integral de los territorios donde se desarrollan.

Una de las decisiones se adoptó en la municipalidad provincial de Satipo, donde se emitió la ordenanza 33-2025-CM. Esta normativa reconoció el derecho de las abejas sin aguijón a existir y a mantener poblaciones en niveles saludables.

La ordenanza estableció que estos insectos tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano, libre de contaminación y de impactos derivados de actividades humanas que puedan causarles daños físicos o afectar su salud.

El texto también indicó que tanto las abejas como los espacios que habitan deben estar protegidos frente a especies invasoras, debido al riesgo que estas representan para su equilibrio ecológico.

Las decisiones adoptadas reconocieron de forma explícita la relación directa entre la supervivencia de las abejas sin aguijón y la conservación de sus hábitats. Por ese motivo, los ecosistemas vinculados a estas especies fueron declarados sujetos de derechos, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para su preservación.

Con estas medidas, Perú se convirtió en el primer país del mundo en otorgar derechos legales a insectos, al menos mediante sentencias y ordenanzas de alcance local.

Panorama regional: el caso de Colombia

Mientras Perú avanzó en el reconocimiento jurídico, en Colombia la meliponicultura, o cría de abejas nativas sin aguijón, mostró un crecimiento significativo en los últimos años. Esta actividad se consolidó como una alternativa productiva asociada a la agricultura familiar y a la conservación de la biodiversidad.

Un reporte del Instituto Humboldt, en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia y organizaciones especializadas, advirtió que este crecimiento ocurrió en un contexto de vacíos científicos y ausencia de regulación ambiental específica.

El documento señaló un amplio vacío taxonómico sobre las abejas nativas sin aguijón, lo que limita el conocimiento sobre su diversidad y estado de conservación.

Las abejas sin aguijón, conocidas como meliponinas, son abejas sociales con el aguijón atrofiado. En Colombia se distribuyen entre los 0 y los 3.400 metros sobre el nivel del mar, principalmente en bosques tropicales que van desde bosques secos hasta bosques muy húmedos premontanos.

El reporte advirtió que tanto su aprovechamiento como su conservación implican riesgos. Entre las principales amenazas figuran la pérdida de hábitat, la contaminación por pesticidas químicos y la sobreexplotación de nidos silvestres.

Esta situación se enmarca en la crisis mundial de la biodiversidad, que ha provocado una reducción acelerada de las poblaciones de abejas, especialmente en países con agricultura industrializada.

En Colombia se reportaron cerca de 120 especies de abejas sin aguijón. Sin embargo, en 2020 solo 44 especies estuvieron presentes en 175 meliponarios activos censados en el país, con un total de 4.823 colmenas.

La especie más cultivada fue Tetragonisca angustula, con 1.496 colmenas, seguida por Melipona eburnea, con 849 colmenas.

Al menos un meliponario se registró en 23 departamentos. Antioquia concentró el mayor número con 66, seguida por Cundinamarca con 14 y Caldas con 11.

