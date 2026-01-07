Ciencia

Hito ambiental en Perú: abejas sin aguijón se convierten en los primeros insectos del mundo con derechos legales

Perú hizo historia al reconocer derechos legales a las abejas sin aguijón y a sus ecosistemas. Es la primera vez que insectos reciben este tipo de protección jurídica en el mundo

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Perú se convirtió en el primer país en otorgar derechos legales a insectos al reconocer a las abejas sin aguijón y a los ecosistemas donde habitan.
