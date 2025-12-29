Ciencia

Abejas ancestrales sorprendieron a la ciencia al convertir huesos en colmenas en caverna del Caribe

Investigadores identificaron nidos de abejas dentro de huesos en La Española y reconstruyeron un comportamiento que persistió por largo tiempo

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos descubrieron colmenas fósiles dentro de huesos en una caverna del Caribe y aclararon la conducta de una especie ancestral.
Científicos descubrieron colmenas fósiles dentro de huesos en una caverna del Caribe y aclararon la conducta de una especie ancestral. (Viñola Lopez et al./Royal Society Open Science)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCaribeabejasfósil
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.