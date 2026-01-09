El Mundo

Tensión y esperanza en el Rodeo y el Helicoide: Así avanza la liberación de opositores en Venezuela

Venezuela vive horas de tensión y esperanza tras el anuncio de liberación de presos políticos.

Por AFP
Un familiar de un recluso reacciona tras enterarse de que ha llegado una boleta de excarcelación oficial a la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, el 9 de enero de 2026.
Un familiar de un recluso reacciona tras enterarse de que ha llegado una boleta de excarcelación oficial a la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, el 9 de enero de 2026. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

