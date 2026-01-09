Trump dice que canceló nueva oleada de ataques a Venezuela tras liberación de presos políticos

Familiares de presos que esperan la liberación de sus seres queridos esperan afuera de la prisión El Rodeo en Caracas este 9 de enero. Fotografía:

Washington y Caracas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que anuló una segunda oleada de ataques militares contra Venezuela luego de que el nuevo gobierno en Caracas iniciara la liberación de un “número importante” de presos políticos, una medida que, según el mandatario, constituye una señal de cooperación y búsqueda de paz.

“Venezuela está liberando grandes cantidades de presos políticos como señal de que están ‘buscando la Paz’ (…) por esta cooperación he cancelado la segunda oleada de ataques esperada”, escribió Trump en su red social Truth Social, donde calificó la decisión del gobierno venezolano como “un gesto muy importante e inteligente”.

Estados Unidos lanzó el pasado 3 de enero una ofensiva militar a gran escala en Caracas y otras regiones del país, que culminó con la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo.

Tras esos hechos, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el jueves la inminente liberación de un grupo significativo de detenidos por motivos políticos.

Poco después, fueron excarcelados cinco ciudadanos españoles, entre ellos la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, de doble nacionalidad. Ese primer grupo tiene previsto llegar este viernes a España.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, indicó que Madrid espera aún la liberación de otro ciudadano español detenido en Venezuela.

A esas excarcelaciones se sumaron, durante la noche del jueves, las del excandidato presidencial Enrique Márquez y del exdiputado Biagio Pilieri, cercano a la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

“Ya terminó todo”, dijo Márquez, detenido desde hace un año, al reencontrarse con su familia.

Sin embargo, la incertidumbre persiste. En los alrededores de la cárcel de Rodeo I, en Guatire, decenas de familiares pasaron la noche esperando noticias sin confirmación oficial.

“Te lo pido, señor, que seas tú quien abra la puerta de Rodeo I y de otras cárceles”, expresó Hiowanka Ávila, hermana de un detenido desde 2018.

El grito de “¡Libertad!” se repitió entre los presentes, aunque con cautela, por temor a represalias.

Reacciones internacionales y advertencias

El papa León XIV expresó este viernes su “grave preocupación” por la escalada de tensiones en el Caribe y el Pacífico, y pidió respetar la voluntad del pueblo venezolano y garantizar los derechos humanos y civiles, en un mensaje dirigido al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede.

Mientras tanto, Trump confirmó que recibirá la próxima semana en Washington a María Corina Machado, quien manifestó su intención de entregarle su Premio Nobel de la Paz.

No obstante, el Instituto Nobel recordó que el galardón no puede ser transferido.

Trump también aseguró que multinacionales petroleras invertirán al menos $100.000 millones en Venezuela, tras reunirse con ejecutivos del sector en la Casa Blanca, y destacó la cooperación en la reconstrucción de infraestructuras petroleras y gasíferas, afectadas por años de sanciones.

Desde Caracas, Delcy Rodríguez rechazó que su gobierno esté subordinado a Washington.

“No estamos sometidos ni subordinados”, afirmó durante un homenaje a las víctimas del operativo estadounidense, que dejó cerca de un centenar de muertos, según cifras oficiales venezolanas.