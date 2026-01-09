El Mundo

Papa expresa ‘grave preocupación’ por Venezuela y pide respetar la voluntad del pueblo

León XIV expresó su grave preocupación por situación en Venezuela, pidió respetar la voluntad popular y alertó sobre el uso de la fuerza

EscucharEscuchar
Por AFP
El Papa León XIV sale del Vaticano y camina hacia su residencia al cierre de su jornada después de una reunión de dos días con cardenales como parte de un Consistorio extraordinario en el Vaticano el 8 de enero. Fotografía:
El Papa León XIV sale del Vaticano y camina hacia su residencia al cierre de su jornada después de una reunión de dos días con cardenales como parte de un Consistorio extraordinario en el Vaticano el 8 de enero. Fotografía: (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Papa León XIVVenezuelaVoluntad del puebloVaticanoCrisis venezolana
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.