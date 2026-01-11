El Mundo

Tensión por Groenlandia: Dinamarca alerta que presiones de Estados Unidos ponen en riesgo a la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que Washington debe tener control de Groenlandia.

Por Luis Enrique Brenes
Groenlandia lanza tajante "¡Ya basta!" ante amenazas de Trump
A comienzos de la semana, Frederiksen había advertido que un ataque estadounidense contra uno de los miembros de la Alianza significaría “el fin de todo”. (CHARLY TRIBALLEAU MICHAL CIZEK/AFP)







