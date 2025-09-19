El Mundo

Suspensión de Jimmy Kimmel: concesiones de medios a Trump desatan debate sobre censura en Estados Unidos

La suspensión de Jimmy Kimmel por ABC desata críticas contra Donald Trump, acusado de presionar a medios y limitar la libertad de expresión en Estados Unidos

Por AFP
La cadena ABC suspendió el programa de Jimmy Kimmel luego de críticas por un monólogo sobre el asesinato del activista Charlie Kirk.
Expertos señalan que las cadenas priorizan intereses económicos frente a la libertad de expresión en medio de las disputas legales y presiones de Trump. (PATRICK T. FALLON/AFP)







