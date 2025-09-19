Suspensión de Jimmy Kimmel: concesiones de medios a Trump desatan debate sobre censura en Estados Unidos

Expertos señalan que las cadenas priorizan intereses económicos frente a la libertad de expresión en medio de las disputas legales y presiones de Trump.

Nueva York, Estados Unidos. La suspensión esta semana del programa de televisión de Jimmy Kimmel es parte de una serie de concesiones que han hecho grandes medios estadounidenses ante la fuerte presión del gobierno de Donald Trump, al priorizar sus intereses económicos por encima de la libertad de expresión.

Suspenden programa de Jimmy Kimmel "indefinidamente" tras comentarios sobre Charlie Kirk

Esta suspensión por parte de la cadena ABC ocurre luego de que el popular presentador afirmase que parte de la derecha de Estados Unidos intenta explotar políticamente el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido en Utah la semana pasada.

LEA MÁS: ¿Qué dijo Jimmy Kimmel? Trump asegura que ‘debería haber sido despedido hace mucho tiempo’

Antes de que ABC suspendiera el “Jimmy Kimmel Live!”, CBS anunció en julio que el programa del humorista Stephen Colbert, otro crítico implacable de Trump, saldrá del aire en 2026.

Colbert criticó un acuerdo millonario entre Trump y Paramount, compañía aliada de CBS, para poner fin a una demanda del presidente. Dijo que pagar 16 millones de dólares fue “un buen soborno”.

En diciembre, ABC pagó 15 millones de dólares para resolver otra disputa iniciada por el expromotor inmobiliario.

El caso Kimmel se vio amplificado por un comentario del director del regulador de comunicaciones de Estados Unidos (FCC), Brendan Carr. El funcionario, nombrado por Trump, arremetió en contra de las declaraciones del humorista y amenazó con retirar la licencia de transmisión a la cadena.

A bordo del Air Force One, de regreso de su visita a Reino Unido, el mandatario republicano se quejó de los periodistas y las cadenas de televisión: “Todo lo que hacen es criticar a Trump”.

“Tienen una licencia. No les está permitido hacer eso,” afirmó.

El jueves, el senador demócrata Richard Blumenthal calificó en X esta intervención como “un acto de censura gubernamental sin precedentes”.

Para Ken Paulson, director del centro de libertad de expresión de la Universidad Estatal de Middle Tennessee, “el problema radica en que las empresas se basan únicamente en consideraciones financieras y no protegen los intereses del público”.

“Corregir los sesgos”

La mayoría de expertos coinciden en que la justicia habría desestimado las demandas de Donald Trump o su gobierno en todos estos casos.

“ABC tenía todos los medios jurídicos para defender (a Jimmy Kimmel)”, sostuvo Jeffrey McCall, profesor de la Universidad DePauw. “Pero decidieron que ya no era viable desde el punto de vista de las audiencias y los ingresos”, apuntó.

La cadena ABC suspendió el programa “Jimmy Kimmel Live!” tras comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. (CHRIS DELMAS/AFP)

El episodio Colbert ocurrió mientras la FCC debía decidir sobre la adquisición de Paramount Global por parte de la empresa de producción Skydance. La autorización fue concedida días después.

En un hecho sin precedentes, la FCC obtuvo de Skydance la promesa de adoptar “medidas destinadas a corregir los sesgos que han socavado la confianza (del público) en los medios nacionales”.

Frente a las críticas por la suspensión de Jimmy Kimmel, varios editorialistas de derecha contraponen el despido en 2023 de la cadena Fox News, de público conservador, de su polémico presentador estrella Tucker Carlson, que perdió numerosos anunciantes.

También mencionaron el nombre de la comediante Roseanne Barr, despedida por ABC en 2018 por un tuit de carácter racista.

“Coerción”

“Esto no es en absoluto comparable”, respondió Ken Paulson. “Cuando el público está descontento, las cadenas pueden tenerlo en cuenta. Cuando es el gobierno, es coerción”.

El jueves, Donald Trump mencionó la suspensión de licencias para las cadenas que estén “contra él”.

Las acusaciones contra ABC y CBS se inscriben en un contexto de ofensiva contra los medios a los que el gobierno Trump considera de izquierda.

En julio, el Congreso aprobó una ley que elimina por completo el subsidio previsto para el sector audiovisual público estadounidense en los próximos dos años.

LEA MÁS: Barak Obama fustiga al gobierno de Donald Trump por el despido del humorista televisivo Jimmy Kimmel

McCall recuerda que la FCC solo tiene autoridad sobre las grandes cadenas de televisión abiertas y no sobre la televisión por cable o las plataformas en línea.

Sin embargo, algunos temen que la familia Ellison, cercana a Donald Trump y ya al mando de Paramount Global, tome el control de Warner Bros Discovery (una oferta estaría en preparación), y más particularmente de la cadena de noticias CNN.

“CBS y CNN podrían pronto convertirse en algo demasiado similar a lo que los Murdoch nos sirven diariamente”, escribió el columnista William Cohan en el New York Times, en referencia a la cadena Fox News y al tabloide The New York Post.

Para él, “esto quebraría aún más la frágil armadura de la democracia estadounidense”.