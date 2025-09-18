El Mundo

Barak Obama fustiga al gobierno de Donald Trump por el despido del humorista televisivo Jimmy Kimmel

Trump celebró el despido del humorista

EscucharEscuchar
Por AFP
El expresidente de Estados Unidos, Barak Obama, fustigó a la administración de Donald Trump tras el despido del humorista televisivo Jimmy Kimmel en la cadena ABC.
Barack Obama, expresidente demócrata de los Estados Unidos. Foto: (RYAN COLLERD/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Barak ObamaJimmy KimmelCharlie Kirk
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.